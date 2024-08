Le vrai/faux des chiens

Tous les secrets canins les plus wouf ! Un chien ne peut pas cohabiter avec un chat ? Un chien fait aussi sa crise d'ado ? Quand un chien bâille, c'est qu'il a sommeil ? Un chien n'a pas de mémoire ? Un chien doit obligatoirement manger à heure fixe ? Après Les Chiens en BD, Christophe Cazenove et Manon Ita continuent leur exploration du monde canin avec ce guide bourré d'infos pour ne plus rien ignorer du meilleur ami de l'homme.