Demon Slayer Roman Tome 5 : Le village des forgerons assailli

Ce cinquième roman se concentre sur l'arc du Village des forgerons qui met en scène Tanjiro et les Piliers de la Brume et de l'Amour. Le jeune Pourfendeur et les deux Piliers défendent avec ferveur et ténacité le village face à l'assaut des Démons Hantengu et Gyokko. Plus qu'un manga, un phénomène ! Près de 7 millions d'exemplaires ont été vendus en France depuis la parution du tome 1 ! Si la série principale de Koyoharu Gotouge s'est achevée avec le 23e tome, les nombreux projets autour de la licence continuent d'éveiller l'intérêt des fans. Ainsi ce mois-ci, nous proposons la suite de cette incroyable épopée en roman jeunesse. Ce cinquième volume s'attarde sur l'assaut du Village des forgerons par les lunes supérieures Hantengu et Gyokko, et sur leur combat contre Tanjiro et les Piliers Mitsuri et Muichiro.