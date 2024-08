Chapatanka Tome 1 : Une petite ville sans histoire

Chapatanka est une petite ville sans histoire... au grand dam de sa shérif, Maddie Edwards, qui rêve d'aventures et de rebondissements pour nourrir le nouveau roman qu'elle est en train d'écrire. Sans histoire, vraiment...? C'est plutôt qu'elle passe à côté de tous les évènements plus invraisemblables les uns que les autres qui se déroulent juste sous son nez. De l'action, des meurtres, des rednecks, de grosses voitures, le FBI : Chapatanka est une BD riche en humour et un peu en émotions.