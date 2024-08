Capturé par le roi des fées

On dit qu'il ne faut jamais entrer dans la ronde des fées, sous peine de finir prisonnier de leur royaume. Enfant, Ilyes a toujours été curieux et passionné par les contes et légendes de ses aïeuls. Devenu adulte, ce ne sont maintenant que de lointains souvenirs. Quand ses grands-parents lui proposent de garder leur maison à la campagne, Ilyes accepte avec plaisir. C'est l'endroit rêver pour se ressourcer et faire le point. Du moins, c'est ce qu'il espérait. Le soir de son arrivée, Ilyes découvre un cercle de champignons dans le jardin. Sa grand-mère lui a souvent répété de faire attention et de ne surtout pas entrer en son centre... Le voilà aux mains d'Auban, un souverain ailé très séduisant, et captif du royaume des fées où une guerre semble sur le point de commencer.