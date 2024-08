Athéna Tome 6 : La tête dans les toiles

De retour au collège du Mont Olympe, Athéna et ses amis découvrent avec surprise l'étendue des changements : une nouvelle cantine, de super salles de classes... et une nouvelle élève, Arachnée. Spontanée et chaleureuse, la jeune fille aux six bras fait très vite l'unanimité auprès de ses camarades... sauf d'Aphrodite, qui n'a pas tellement l'habitude qu'on lui vole la vedette ! Si l'affreux Thor, la vilaine Pythie ou les nombreuses plaies d'Egypte n'avaient pas réussi à entamer l'amitié de ce groupe d'apprentis dieux et déesses, le conflit entre les deux filles semble bien parti pour la ruiner. Et, pour une fois, les pouvoirs des uns et des autres ne seront pas d'une grande utilité...