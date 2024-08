Contes de l'école

Souriceau veut apprendre à lire : bien caché dans la classe, Souriceau veut lui aussi apprendre à lire. Le Prince Anatole va à l'école : comment oser aller à l'école quand un monstre nommé Gargouillard vous en empêche ? La bataille de l'alphabet : quand les lettres de l'alphabet décident de l'ordre dans lequel elles vont se placer, c'est une sacrée pagaille ! Le prince Nino à la maternouille : Nino a peur de quitter sa maman pour aller à l'école, il va trouver une solution pour l'emmener avec lui. La rentrée de la petite sorcière : le jour de la rentrée la petite sorcière appréhende de se retrouver au milieu des autres petits sorciers et sorcières. Le dragon et la princesse : le dragon a repéré une princesse à sauver mais pas de chance, c'est juste la maîtresse déguisée pour le fête de l'école. A l'école des Milleprouesses : à l'école, il y a des petits et des grands et c'est chouette d'être un grand pour aider les plus petits.