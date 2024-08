Destins cruels. Tome 2

Des profondeurs de la mer des Sirènes aux terres des Valkyries, la Guerre des Parques se profile à l'horizon... Calla s'y prépare en faisant le deuil d'un être cher, tandis qu'Amina la Valkyrie peut enfin rentrer chez elle. Mais tout a changé en son absence, et elle est bien décidée à punir les responsables de son exil. Emprisonnée au fond de la mer et torturée par ses anciens amis, Delphine la Sirène doit apprendre à nager dans les eaux troubles de la cour. Alors que la guerre des Parques se prépare, toutes trois n'ont qu'un but : devenir seules maîtresses de leur destin... Plongez dans cette duologie de romantasy ! Les tropes incontournables pour une lecture très satisfaisante et sans temps morts : amour interdit, enemies-to-lovers, slow-burn, mystérieuse malédiction à briser, répliques cinglantes... La série "Destins Cruels" enchante ses lecteurices. "Les enjeux ne pourraient pas être plus grands, et les twists sont aussi imprévisibles qu'un lancé de dés. . ". Alexandra Bracken.