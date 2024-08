Micromégas. Histoire philosophique

Micromégas, un géant de l'étoile Sirius, décide de partir explorer l'univers. Un nain rencontré sur Saturne l'accompagne dans ce voyage initiatique. Tous deux arrivent sur Terre où ils font la connaissance d'êtres étranges et minuscules à leurs yeux : les humains... A travers le regard faussement naïf de ces deux personnages, Voltaire compose un conte philosophique plein d'humour et nous livre une leçon de tolérance toujours d'actualité. - Huit fiches pour faire le tour de l'oeuvre 1. Voltaire en 20 dates 2. L'oeuvre dans son contexte 3. La structure de l'oeuvre 4. Les grands thèmes de l'oeuvre 5. Les formes de l'argumentation 6. Le conte philosophique 7. Le siècle des Lumières 8. Citations - Pour préparer le Bac - Des explications linéaires et des sujets guidés pour s'entraîner à l'oral et à l'écrit du Bac - Des questions de grammaire - Des activités d'appropriation - Des prolongements artistiques et culturels - Deux groupements de textes 1. Voyage et découverte de l'autre au XVIII ? siècle 2. Interroger la place de l'être humain dans l'univers. Tout pour réussir le Bac.