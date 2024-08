La cantatrice chauve. Anti-pièce

Un record dans l'histoire du théâtre : la pièce, créée en 1950 et reprise en 1957 au théâtre de la Huchette, est jouée depuis, sans interruption, sur la petite scène parisienne. La Cantatrice chauve s'est imposée comme le modèle du renouveau dramatique hérité de l'après-guerre. Dans un monde meurtri par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, la foi dans l'homme a faibli : l'art se doit d'en témoigner. Grave, l'oeuvre de Ionesco fait aussi beaucoup rire : un drôle de drame ! - Le texte intégral de l'oeuvre accompagné de notes de bas de page - Huit fiches pour faire le tour de l'oeuvre 1. Ionesco en 18 dates 2. L'oeuvre dans son contexte 3. La structure de l'oeuvre 4. Les grands thèmes de l'oeuvre 5. Texte et représentation 6. La comédie et le comique 7. Le théâtre de l'absurde 8. Citations - Pour préparer l'oral du Bac Des lectures analytiques au fil de l'oeuvre - Pour préparer l'écrit du Bac Un sujet complet - Deux groupements de textes 1. La mécanique comique 2. Les mots, matière poétique et comique