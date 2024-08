Les Hauts de Hurlevent

Mr Earnshaw, de retour d'un voyage, revient avec un garçon abandonné, Heathcliff, pour l'élever avec ses deux autres enfants. Si Hindley le rejette et le malmène, Catherine se rapproche rapidement de lui et développe de profonds sentiments amoureux. Pourtant, quelques années plus tard, elle épouse Edgar Linton... Plongez dans l'univers tumultueux des Hauts de Hurlevent, où les passions dévastatrices et les sombres mystères se mêlent aux landes sauvages du Yorkshire. (Re)découvrez ce grand classique de la littérature sous un nouveau jour avec : - Une lecture audio intégrale du texte - Un itinéraire de lecture personnalisé - Tout ce que vous voulez savoir sur l'oeuvre et son auteur en un coup d'oeil - Des suggestions pour plonger dans l'univers de