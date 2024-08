La rivière à l'envers Tome 2 : Hannah

D'après l'oeuvre de Victor Hugo - L'Hermenier, Looky, Parada Dossier pédagogique de Virginie Manouguian Hannah, héroïne mystérieuse et intrépide, conte les épreuves qu'elle a traversées pour parvenir au village de Tomek, l'épicier. Cheminez à ses côtés sur la vertigineuse route du ciel, en direction du village des Parfumeurs, à la recherche de la rivière Qjar dont l'eau rend immortel... Le tome 2 d'une aventure incroyable adaptée en bande dessinée d'après le roman de Jean?Claude Mourlevat ! LIRE Le texte adapté en bande dessinée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des extraits vidéo à visionner sur Internet, une version epub de l'ouvrage disponible dans les librairies numériques).