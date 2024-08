Dossier pédagogique d'Amandine Micault La Grenouille rêve de ressembler au Boeuf, la Mouche gagne un combat contre le Lion, la Tortue triomphe du Lièvre à la course... Si la fable de Jean de La Fontaine amuse et divertit, la morale encourage le lecteur à réfléchir au monde qui l'entoure et à ne pas se laisser duper. Attention, prenez-garde, car les apparences sont parfois trompeuses ! LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, des versions epub de l'ouvrage et du texte accessible aux élèves DYS disponibles dans les librairies numériques).