Au bonheur des dames. Texte abrégé

Dossier pédagogique et texte abrégé de Camille Stidler. Le Bonheur des Dames, le plus réputé des grands magasins parisiens, fait rêver toutes les jeunes femmes par son luxe et l'éclat de ses vitrines. Denise, jeune orpheline venue de la campagne normande, cherche du travail pour nourrir ses deux frères et y trouve un poste de vendeuse. Projetée dans l'effervescence du Paris du Second Empire, elle est confrontée à un univers cruel où trahison, jalousie et rapports de pouvoir font loi. C'est à travers son regard naïf qu'Emile Zola dépeint une société en pleines mutations économiques. La jeune femme parviendra-t-elle finalement à tirer son épingle du jeu ? Découvrez le destin des personnages dans une adaptation accessible aux élèves de 3 e . Les points forts de l'édition " Déclic " : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée . COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte. RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel. PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture. + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, des versions epub de l'ouvrage et du texte accessible aux élèves DYS disponibles dans les librairies numériques).