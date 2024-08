Je m’initie à l’alimentation antidiabète

Que manger quand on est diabétique ? De type 1 ou de type 2 ? Et prédiabétique ? Comment maîtriser sa glycémie pour éviter les problèmes ? Ce guide entièrement illustré vous donne les clés de l'alimentation idéale : L'index glycémique, le sucre, l'insuline et tout ce qu'il faut savoir pour bien manger quand on est diabétique. Avocat, brocoli, céréales complètes, citron, curcuma, vinaigre... les 27 meilleurs aliments indispensables aux personnes diabétiques. Salade de pois chiches, Bruschetta au thon, Spaghettis au pesto de roquette, Crème coco-cacao : 120 recettes pour se régaler au quotidien tout en prenant soin de sa glycémie. Apprenez à composer vos assiettes IG bas Le Dr Pierre Nys est diabétologue, endocrinologue-nutritionniste, exattaché des Hôpitaux de Paris. Il est spécialiste de l'Index Glycémique et auteur de nombreux best-sellers aux éditions Leduc dont Le régime Fodmaps en 50 clés, Mes petites recettes magiques antidiabète, Guide de poche de l'index glycémique.