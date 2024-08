Agenda de la sagesse. Oser faire de son existence la beauté dont on rêve, Edition 2025

Un agenda magnifiquement illustré qui vous accompagne au quotidien pour prendre soin de vous spirituellement et physiquement. Plus de 365 phrases à méditer tous les matins, héritées de la sagesse millénaire des grands maîtres spirituels. Le calendrier lunaire tibétain pour découvrir les jours favorables à une progression harmonieuse dans vos relations et vos activités. Chaque semaine, un conseil de bien-être, d'harmonie ou de santé pour apaiser les épreuves, tendre vers la sérénité et bénéficier des énergies sacrées de la nature. Chaque mois, une posture de qi gong simple à mettre en pratique pour atteindre la sérénité.