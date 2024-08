Les enquêtes de Martha Miller Tome 2 : Un meurtre à la pointe

Depuis qu'elle a résolu une affaire de meurtre, Martha Miller est devenue une célébrité à Westleham, petit village de la campagne anglaise. C'est donc à elle que l'on a proposé de présider l'exposition canine. Sa mission : juger les plus beaux chiens tout en se contentant de boire du thé. Rien de bien compliqué. A priori. La petite fête vire au drame lorsqu'une jeune femme à la réputation de séductrice invétérée est retrouvée morte derrière l'une des tentes de l'exposition. Pas de doute, il s'agit d'un assassinat car on ne se plante pas un poignard tout seul dans le ventre. Le sang de Martha ne fait qu'un tour, elle doit absolument élucider ce nouveau meurtre avec l'aide de Luke, le séduisant pasteur. Les deux détectives amateurs, à l'esprit aiguisé comme une lame, sa lancent alors dans une enquête bien plus périlleuse qu'ils ne l'imaginent.