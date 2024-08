Kaina of the Great Snow Sea Tome 3

Dans un contexte de pénurie d'eau généralisée sur la mer Blanche, Valghia, une nation itinérante, a décidé de recourir aux armes pour s'en procurer. Atland est leur prochaine cible, et Ririha, en tant que princesse, a été capturée pour servir de monnaie d'échange. Kaina et Yaona, le frère de Ririha, partent en catimini pour la sauver des griffes de Valghia : ils la trouvent suspendue dans une cage sur un navire valghien et décident de s'y infiltrer...