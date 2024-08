True Hiiro Tome 4

Partis enquêter sur le groupe à succès ALARM "9" ROCK, Hiiro et Yachiyo découvrent que ses membres contrôlent leurs fans pour mieux en abuser. Après avoir triomphé d'animaux marins et de courses d'obstacles, le duo fait face au leader du groupe, un moustique géant assoiffé de sang. Hiiro doit le vaincre pour espérer secourir Iruka qui, de son côté, fuit des groupies en furie en protégeant Shiori, une mystérieuse fan. Mais Hiiro va se retrouver confronté à un ultimatum, à l'issue duquel seront révélés l'origine des "surhommes" et le destin funeste qui guette la Terre...