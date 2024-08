Une, deux, trois... Danseuses Tome 15 : Le Lac des cygnes

Inès, Léna et Louise rêvent de devenir danseuses étoiles. Ce mercredi-là, elles répètent pour la fête de l'école, et Louise a du mal à jouer la méchante sorcière. Heureusement, les filles savent où trouver de l'aide lorsqu'il s'agit de danse ! Une arabesque, deux grands jetés, trois entrechats... Allons à l'Opéra ! Tiens, voici la célèbre étoile qui interprète le rôle principal du Lac des cygnes ! Et si les petites ballerines lui demandaient conseil ? Dès 6 ans. A lire seul(e) ou accompagné(e). Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.