Une affaire de trop au Vatican

L'Eglise s'est enfin résolue à déférer les clercs pédophiles devant les tribunaux tant civils que canoniques. Les médias ont joué un rôle majeur dans cette clarification. C'est dans ce contexte que l'auteur a découvert que, au moins dans une affaire, les règles les plus élémentaires en matière de justice (contradictoire, instruction à charge et à décharge, droits de la défense, etc.) n'avaient été respectées dans aucune des juridictions concernées. Dès lors, la question se pose des tenants et aboutissants ayant conduit à une situation qui, sauf à rétablir le droit, discrédite le juste combat contre la pédophilie. Sous forme romancée par respect pour les parties, l'auteur invite le lecteur à la suivre dans les méandres d'une affaire qui paraitrait incroyable sans la production de documents irréfutables, jusqu'alors étonnamment écartés des procédures.