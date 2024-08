Les beaux et les élus

En pleines années folles, le quotidien des Fay, Baker, Gatsby et autres nantis est synonyme de soirées décadentes, d'amours libres et de cocktails explosifs. Sans oublier les fantômes et les démons, les âmes vendues contre quelque richesse, et le papier découpé qui prend vie. Née au Tonkin puis élevée dans la haute société américaine, Jordan Baker est à la fois intégrée et exclue de la jeunesse dorée de l'ère du jazz, oscillant entre privilèges et portes fermées. Lui reste à apprendre comment découper la parfaite clef en papier. Traduit de l'anglais par Mikael Cabon. "Avec Les Beaux et les Elus, Nghi Vo nous offre une histoire d'amour, avec amour mais sans histoire. Un récit envoûtant, servi par un remarquable style. Un bijou à ranger près d'Un diamant gros comme le Ritz, nul doute que Scott Fitzgerald aurait apprécié". - Xavier Mauméjean "La prose de Nghi Vo est splendide, et le roman brille lorsqu'elle lit Gatsby le Magnifique à contre-courant... Une réécriture somptueuse et décadente". - The New York Times