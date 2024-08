L'exposition Maria Cosway -1760-1838- L'itinéraire singulier d'une artiste, présentée de mai à octobre 2024 au Musée Maison natale de Pasquale Paoli raconte le cheminement d'une femme brillante que tout prédestinait à une grande carrière d'artiste dans la High Society anglaise et qui, contre toute attente, trouvera sa véritable émancipation en renonçant à sa première vocation pour se consacrer à l'éducation des jeunes filles. Ami fidèle, Pasquale Paoli fut présent à chaque étape de cette vie singulière. Ses lettres à l'attention de Maria Cosway, tel un fil rouge, ponctuent les différentes sections de cette exposition. L'exposition dédiée à Maria Cosway, fruit de deux années de travail en collaboration avec des institutions britanniques et italiennes reconnues, s'accompagne d'un catalogue édité en français et en anglais, richement illustré et documenté par des historiens d'art réputés, spécialistes du XVIIIe siècle, sous la direction d'Amandine Rabier, commissaire de l'exposition. Cette exposition est aussi pour le musée de Merusaglia, l'occasion de s'extraire de son enracinement local pour rayonner sur la scène internationale, conformément à son Projet Scientifique et Culturel. Dès son enfance en Toscane, le destin de Maria Cosway semble tout tracé : elle sera peintre. A Florence et à Rome, les artistes anglais qui croisent sa route lui prédisent un grand destin de peintre d'histoire. A Londres, où sa carrière débute avec l'exposition de ses oeuvres à la Royal Academy of Arts, le succès est immédiat et elle n'a que 22 ans. Mariée à Richard Cosway, peintre officiel du prince de Galles, elle mène une existence fastueuse et reçoit toute la High Society Londonienne dans ses salons musicaux. Amie de Thomas Jefferson, de Letizia Bonaparte, du cardinal Fesch, du peintre Jacques Louis David ou du sculpteur Antonio Canova, elle tisse un véritable réseau d'influence à travers le monde. Surnommée "la dixième muse" par son complice Pasquale Paoli, elle attire tous les regards mais continue de chercher sa véritable place. Défiant toutes les prédictions, Maria Cosway trouvera finalement son émancipation dans une toute autre voie : l'éducation des jeunes filles. C'est l'itinéraire singulier de cette femme extraordinaire qui va vous être conté.