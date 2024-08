Veillez : le Seigneur passe. Poèmes pour les dimanches et solennités

Méditer la Parole en relisant les rencontres de la semaine, Y découvrir Sa présence et en rendre compte sous forme poétique. "Utiliser la plupart du temps les alexandrins pour rejoindre les chrétiens dans l'édito de la feuille d'informations paroissiales. Les mots ont pour moi une certaine musique. Ils ne demandent qu'à être mis en harmonie les uns avec les autres pour exprimer la foi pour les hommes de ce temps. D'autant que faire le lien entre la vie et la foi est la passion de ma vie. Permettre aux chrétiens de relire ensemble leur existence à la lumière de la Parole de Dieu est toujours l'occasion de contempler la présence du Seigneur qui vient les y rejoindre. C'est le vecteur de mon chemin apostolique depuis Vatican II, la source de ma joie et de mon action de grâce. Ces poèmes en sont le signe". "En lisant ces pages, comme un psautier contemporain, on se retrouve. On peut même goûter la joie de trouver des textes qui communient à ce que l'on aurait aimé pouvoir dire aussi. Les rencontres, les discussions, les contemplations, les épreuves et les joies, tout cela forge une humanité. Et quand la grâce est donnée de pouvoir, fort de tout cela, l'exprimer aussi bien, on permet alors à ceux qui s'en sentent incapables, de communier aux mots et de s'y retrouver" Mgr Benoist de Sinety