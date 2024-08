A un clic de toi

La rencontre de deux personnages que tout oppose, sur fond de Corée du Sud et de romance ! Hae-rin est l'une des meilleures élèves de son université. Mais elle ne se retrouve plus dans cette image parfaite. Même les webtoons qu'elle imagine en cachette ne parviennent pas à briser la monotonie du quotidien dans lequel elle s'est enlisée. A l'image des cerisiers qui attendent le printemps pour fleurir, Hae-rin se contente de satisfaire les attentes de son entourage au rythme des saisons. Mais cet équilibre vacille le jour où Young-jae, un mystérieux étudiant de sa promotion, oublie ses affaires au cybercafé de son oncle, forçant leurs deux planètes si différentes à se rencontrer. Et si, ensemble, ils découvraient que les cerisiers ne fleurissent pas qu'au printemps ? Dans la même collection, retrouve les romans Fire on Ice - Livre I et Fire on Ice - Livre II (Solène Mérono), Page 341 (Elodie Condé), Amour, K-pop et gâteau de riz (Dana Blue) et Journal d'une Idol (Nina Dubois).