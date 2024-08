Mucha. L'âme slave de l'Art nouveau

Grâce à cette exposition consacrée à Alfons Mucha, découvrez près de 60 oeuvres de cet artiste tchèque, représentant majeur de l'Art nouveau. A la fois peintre, dessinateur, affichiste pour la publicité et le théâtre, en particulier pour les pièces de Sarah Bernhardt, il fut aussi créateur de bijoux et décorateur d'intérieur. Redécouvrez au fil des pages ses créations et ses affiches à la riche ornementation végétale et aux couleurs chatoyantes.