Favoriser l'apprentissage et le bien-être. Tutorat et autres dispositifs d'accompagnement

La gestion de la pandémie de COVID-19 a exacerbé les failles du système scolaire et a eu des répercussions importantes sur l'apprentissage des élèves. Cet ouvrage s'intéresse aux mesures instaurées par le gouvernement québécois entre 2021 et 2023 concernant le bien-être des élèves, le tutorat et la glissade de l'été.