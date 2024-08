Attachants, adorables... mais parfois insupportables ! Le guide pour comprendre et résoudre les problèmes de comportement de nos enfants 3-10 ans

On les adore... mais leur comportement est parfois insupportable ! Opposition, cris, pleurs et coups : voici le guide pour y répondre de façon adaptée et bienveillante. De nombreux parents se sentent désemparés face aux émotions débordantes et au comportement difficile de leur enfant : que faire quand il se roule par terre au supermarché pour que je lui achète des bonbons, quand il défie mon autorité devant d'autres parents, quand il ignore mes remarques et s'oppose constamment à moi ? Géraldine Maigret, psychologue clinicienne, répond à vos questions dans ce guide, et vous livre : - des outils pour apprendre à votre enfant à réguler ses émotions, tout seul, comme un grand ; - une méthode bienveillante pour changer durablement le comportement de votre enfant ; - des conseils pour augmenter votre sentiment de compétence parentale ; - des outils pour déterminer s'il faut consulter un spécialiste.