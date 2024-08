Psychologie de la mémoire. Les modèles de la reconnaissance

Tout savoir sur les modèles de la reconnaissance La mémoire est un processus psychologique particulièrement complexe que nous utilisons pourtant à chaque instant. Grâce à la reconnaissance, il nous est possible de réactiver des événements et des comportements passés, de les anticiper et de maintenir la stabilité et la cohérence de notre identité. Malgré les avancées scientifiques de ces dernières années, il reste encore de nombreuses inconnues quant aux processus cognitifs qui les sous-tendent. Fabrice Guillaume et Guy Tiberghien présentent dans ce livre les différents modèles psychophysiques et neurophysiques de la reconnaissance. Ils détaillent notamment : - les modèles de la reconnaissance à état discrets - les modèles hybrides - les modèles (néo-)connexionnistes - les modèles neurocognitifs Pour chacun, le contexte d'apparition, l'évolution historique, les apports méthodologiques ainsi que la base de validation empirique sont traités. Un panorama complet des données essentielles à connaître sur les modèles de la reconnaissance ! Ressources numériques : - Pour les étudiants : vidéos et cartes mentales téléchargeables - Pour les professeurs : des présentations PowerPoint®