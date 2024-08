110 cartes mentales pour réussir votre licence de psycho. Mémorisez facilement tout le programme de psycho : L1 à L3

@psychostudygram_ vous accompagne depuis l'entrée à la fac jusqu'à la fin de la licence ! Après avoir obtenu haut la main sa licence et intégré le master de ses rêves, Judith vous fait profiter de son expérience et vous livre tout le cours, de la L1 à la L3, organisé en 110 cartes mentales pour : - faciliter vos révisions et gagner du temps (ou vous aider à ne pas galérer si vous avez manqué un cours...), - vous aider à vous repérer facilement parmi les UE et les innombrables concepts que vous rencontrerez pendant vos études. Vous trouverez également des conseils perso pour ne pas passer à côté de l'essentiel et mieux mémoriser vos cours ! Toutes les UE : - Histoire de la psychologie - Psychologie clinique - Psychopathologie - Psychologie du développement - Biologie - Psychologie cognitive et neuropsychologie - Neurosciences cognitives - Statistiques - Psychologie sociale - Psychologie du travail - Psychodiagnostic - Epistémologie - Ethique et déontologie - Introduction à la recherche