Aux yeux de Liam, sa soeur est une héroïne. Protectrice, audacieuse, Marianne l'entraîne dans des lieux sauvages inondés de lumière, sur les chemins dominant la ville de La Ciotat. Lorsqu'elle meurt à vingt ans, le deuil semble impossible. Liam décide de reconstituer la dernière pensée de sa soeur, persuadé qu'elle est à l'origine de l'univers chaotique dans lequel il doit désormais vivre. Quand il demande son aide à Beatrix, sa meilleure amie, il découvre un autre visage de Marianne. Celui d'une jeune femme fascinée par les monstres. Roman ensorcelant sur ce qui nous hante et ce qui nous inspire, enraciné dans une nature abrupte, Medusa questionne le mystère des origines et de la transmission. Aimantés malgré eux par un secret qui leur échappe, Liam et Beatrix poursuivent leur quête. Que faire des anciennes douleurs ? Comment pardonner ? Comment aimer ? Isabelle Sorente est l'auteure de plusieurs livres remarqués dont Le complexe de la sorcière, La femme et l'oiseau et L'Instruction. Elle bâtit une oeuvre singulière, essentielle : elle y interroge la mythologie, nos légendes, notre humanité.