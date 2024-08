Juste en dessous du ciel

Dans le Cantal, un secret cherche la lumière Dans le petit village de Bon-Vent, l'entente est des plus harmonieuses entre les trois enfants de chacune des deux fermes qui composent le hameau de Belle-Vie. L'été venu, les six jeunes - trois filles, trois garçons - choisissent pour repaire une maison abandonnée en bordure d'une rivière où il fait bon se baigner. Un après-midi, ils reçoivent la visite d'un vieil homme qui leur révèle avoir vécu dans cette maison une enfance heureuse jusqu'au jour où on l'a accusé injustement d'y avoir commis un meurtre abominable. L'inconnu, qui a purgé sa peine au bagne, respire la sincérité. Il n'en faut pas plus pour que la bande de copains (et un peu plus, au vu des affinités...) reprenne l'enquête, au risque de réveiller de redoutables fantômes du passé... Avec son talent de conteur qui touche toujours juste, Antonin Malroux nous entraîne dans une aventure fertile en émotions, en rebondissements, en révélations, enracinée dans une campagne auvergnate merveilleusement attachante.