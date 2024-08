Mon enfant inquiet. Apaisez l'anxiété de votre enfant et guidez-le vers l'autonomie émotionnelle

Votre enfant est submergé par ses émotions dès qu'il est confronté à un changement ? Il imagine des scénarios catastrophe avant chaque événement ? Il redoute le regard des autres ? Il présente des symptômes physiques tels que des maux de ventre, une toux chronique ou des palpitations ? L'anxiété chez l'enfant peut prendre de multiples formes et avoir un impact significatif sur son quotidien, à l'école et à la maison. Comme un petit écureuil constamment en alerte, l'enfant inquiet voit le danger tout autour de lui et met en place des stratégies pour éviter les situations qui lui semblent menaçantes. En tant que parent, vous êtes le mieux placé pour prévenir et gérer l'anxiété de votre enfant. Grâce aux explications et aux conseils de Stéphanie Couturier, thérapeute psychomotricienne et sophrologue, apprenez à repérer les signaux d'alerte, trouvez les mots justes pour l'apaiser et outillez-le pour qu'il transforme ses peurs en défi s à relever. Puisque les situations anxiogènes font inévitablement partie de la vie, il est essentiel de donner à votre enfant les ressources pour les affronter !