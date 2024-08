Le sport est-il bon pour la santé ?

Le sport est-il bon ou dangereux pour la santé ? Peut-il être mauvais pour la colonne vertébrale ? Pour le coeur ? L'exercice augmente-t-il ou diminue-t-il le stress ? Comment ne pas mettre ses os en péril ? Comment protéger sa tension ? Il y a des risques à faire trop de sport ou à mal le pratiquer. Sans un minimum de connaissances et de précautions, les dangers peuvent être plus grands que les bienfaits. Découvrez ici la bonne façon de faire du sport : rendez service à votre corps et à votre moral !