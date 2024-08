Quand Mary revient un soir dans son appartement de l'East Village, elle n'est pas surprise de trouver Primo, son nouveau petit ami, avachi devant la te le . Mais lorsqu'elle comprend qu'il est mort, une tout autre his- toire de bute. Avec le chien de Primo sur les bras, elle va tenter de retrouver les proches du de funt, et alors qu'elle parcourt les rues de New York, ses rencontres e tonnantes le vent le voile sur celui qu'elle connaissait bien mal. Mary, avec sa meilleure amie Zoe , ses petits boulots, son groupe de punk tre s amateur et une galerie de copains peu recommandables, va aussi en apprendre beaucoup sur elle-me me. Dogrun est le second roman d'Arthur Nersesian, e crit apre s le grand succe s de Fuck Up. Dans cette nouvelle odysse e urbaine de jante e, Nersesian poursuit son hommage aux vrais new yorkais avec un humour inimitable, porte cette fois par une he roi ne fe roce a contre-pied des cliche s.