Young, e tudiant et jeune e crivain, vit a Se oul avec sa meilleure amie. Tous deux font la fe te, boivent, sortent avec des garc ons. Ils sont de cette ge ne ration de Core ens confronte e a une socie te corsete e : Young doit taire son homosexualite au monde, et surtout a sa me re affaiblie. Derrie re son humour ravageur, se cache un homme e prouve par la solitude et le doute. "L'amour est-il vraiment beau ? " s'interroge-t-il. Jusqu'au jour ou Gyuho entre dans sa vie. S'aimer dans la grande ville nous entrai ne dans le par- cours haut en couleurs et e mouvant d'un homme face a l'amour sous toutes ses formes, qu'il soit amical, filial, en couple ou simplement - et surtout - de soi-me me. A la croise e de Sally Rooney et Herve Guibert, me lant brio romanesque et subtilite sentimentale, ce roman phe nome ne en Core e puis dans le monde entier a e te en se lection du Man Booker Prize et sera adapte en se rie et en film.