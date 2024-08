En haut des arbres. La vie dans la canopée

Au sommet de la forêt amazonienne, la plus connue et la plus vaste, on découvre la canopée. Un milieu encore méconnu car inaccessible, que les explorateurs étudient en inventant des engins, comme le Radeau des cimes, une plateforme suspendue à un ballon dirigeable ! Ces grandes forêts et leur canopée sont essentielles à l'équilibre du climat, mais leur rôle de filtre naturel n'est aujourd'hui plus assuré à cause des incendies et de la déforestation. Un écosystème à connaître et à préserver ! Des espèces qui cohabitent et s'adaptent Des millions d'espèces vivent dans la canopée. C'est très bruyant ! Les chants d'oiseaux et les cris de singes résonnent : ils s'appellent et avertissent les autres animaux de leur présence. Pour ne pas tomber, certains se sont adaptés pour se déplacer en sécurité : queue préhensile et articulations pivotantes, griffes, ventouses... ou même vol plané, notamment maîtrisé par le lézard volant ! La forme pointue des feuilles, qui facilite l'écoulement de l'eau, et le plumage imperméable des oiseaux permettent aussi de faire face aux fortes pluies. " Les P'tits docs + ", des docs pour lire seul Après " Mes p'tits docs ", cette collection est destinée aux enfants qui commencent à lire en autonomie. Plus d'informations, plus de pages, un livre plus grand... mais un documentaire qui se lit toujours comme une histoire. A la fin de l'ouvrage, une planche encyclopédique avec des animaux endémiques dans les forêts tropicales du monde entier : un caméléon à cornes, un écureuil géant ou encore des oiseaux minuscules et resplendissants !