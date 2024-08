Le mini guide ultime des potions et sortilèges

Le grimoire de poche indispensable pour débuter en magie blanche ! Tu te sens une âme de sorcière mais tu ne sais pas par où commencer ? Dans ce mini-guide, l'auteure te livre tous ses secrets et recettes. Consécration des outils, mise en place de l'autel, propriétés magiques des pierres et des plantes, incantations, pouvoir de l'intention... tu disposeras des bases indispensables pour pratiquer la magie en toute sécurité. Tu trouveras également de nombreuses recettes de bains, philtres, élixirs et potions ainsi que la marche à suivre pour créer amulettes, talismans et autres spell jars puissantes. Tifenn-Tiana Fournereau est médium et cartomancienne. Elle est l'auteure de Ma bible de la magie blanche (Ed. Leduc) et du Mini-guide ultime des signes et synchronicités (Ed. Animae).