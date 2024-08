Le Maître de la terre. La crise des derniers temps

"J'ai l'idée d'un livre si vaste que je n'ose y penser. L'Antéchrist commence à m'obséder. Si jamais je l'écris, quel livre ce sera ! " , affirme Robert Hugh Benson en 1905. Passionné par les sujets de l'Antéchrist et de la fin des temps, l'auteur a condensé, à travers un roman d'anticipation à tendance apocalyptique, les principes qu'il avait à coeur d'exprimer et "qu'il croyait être vrais" . Ecrit au début du XXe siècle, ce remarquable récit présente une vision prophétique d'un monde coupé en trois empires apparemment antagonistes, mais qui s'unissent dans une perspective de persécution des chrétiens. Robert Hugh Benson (1871-1914) est un ecclésiastique et homme de lettres britannique, converti à la foi catholique. Il est par ailleurs le plus jeune fils d'Edward White Benson (1829-1896), archevêque de Cantorbéry.