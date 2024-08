Le royaume des mensonges Tome 1 : Un royaume si cruel et merveilleux

Dans le royaume d'Epothra, tous les humains viennent au monde avec un pouvoir magique. Mais peu après leur naissance, les dieux s'emparent de ce pouvoir. En échange, ils protègent les frontières contre les Faés vicieux et impitoyables. Les rares humains qui conservent leur don sont brûlés vifs. Lorsque le pouvoir interdit de Prisca est découvert, la jeune femme est obligée de fuir son village. Pour survivre, elle passe un marché avec Lorian, le mercenaire qui l'a débusquée : elle accepte de l'aider à se faufiler dans la capitale. Et en échange, il lui apprendra à manier le sombre pouvoir qui est la clé de sa survie. Mais Prisca se lance dans un jeu à très haut risque. Car Lorian, sombre et mystérieux, dissimule bien des secrets qui menacent la sécurité de tous ceux qu'elle aime. Des secrets qui pourraient mettre le royaume à genoux...