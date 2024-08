Richement inspiré d'idées scientifiques et botaniques, Tout ce que la lumière effleure rassemble les aventures et les expériences de quatre personnages intrigants, de l'Inde à la Laponie, de 1732 à nos jours, en une véritable ode à la nature infiniment vivante. Shai est une jeune femme de l'Inde moderne. Perdue, à la dérive, elle voyage dans le nord-est du pays afin de retrouver sa nourrice et rencontre une population profondément respectueuse de la terre et de la nature, alors que les dégâts écologiques causés par l'exploitation d'uranium sont de plus en plus importants dans la région. Evelyn est étudiante en sciences dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Inspirée par les écrits botaniques de Goethe, elle quitte Cambridge pour partir découvrir les forêts sacrées du Bas-Himalaya, à la recherche d'une fleur fabuleuse. Goethe est philosophe, écrivain, et l'un des esprits les plus brillants de son époque. Lors d'un voyage à travers l'Italie dans les années 1780, il formule ses idées pour son livre Essai sur la métamorphose des plantes, un texte révélateur et peu connu qui prône l'observation de la nature dans tout ce qu'elle a de vivant et de changeant plutôt que la catégorisation systématique préconisée par le célèbre botaniste Linné, notamment lors de son voyage en Laponie en 1732. En se concentrant à la fois sur la compréhension et sur la dynamique de la nature, chacun des personnages est entraîné dans une quête grâce à laquelle il se redécouvrira lui, mais aussi l'environnement qui l'entoure.