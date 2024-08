Histoire de la vie quotidienne en France au XXe siècle

La vie quotidienne constitue un observatoire privilégié de la société. Pourtant, jusqu'ici, aucun ouvrage ne s'était attelé à raconter la vie en France au XXe siècle. Mêlant histoire sociale, histoire "d'en bas" et histoire du quotidien, cinq historiennes et historiens ont relevé le défi de retracer un siècle de vies : celles des enfants, des femmes et des hommes qui ont vécu dans l'Hexagone au siècle passé. De la Belle Epoque à l'aube du IIIe millénaire, traversant pour certains deux guerres mondiales, comment les Français ont-ils élevé leurs enfants ? Comment étaient-ils logés ? Quelles étaient leurs principales préoccupations ? Comment les progrès techniques ont-ils modifié leurs journées ? Quelles ont-été les évolutions dans l'intimité, dans la vie des femmes ? ... Au fil des décennies et en nous faisant partager "24 heures dans la vie de... " , les auteurs nous racontent le travail, l'alimentation, les loisirs, les vacances des Français, mais aussi les conséquences des guerres ou des crises économiques et politiques dans leur quotidien... Avec cette fresque vivante, illustrée et accessible à tous, ils nous offrent la grande histoire populaire qui manquait pour le XXe siècle. Une incroyable malle à souvenirs dans laquelle les lecteurs (re)découvriront leur propre histoire, et celle de leurs parents et grands-parents. Eric Alary est agrégé et docteur en histoire, enseignant en khâgne et en hypokhâgne au lycée Descartes (Tours). Il est notamment l'auteur de L'Exode et La Grande Guerre des civils. Il a dirigé et co-écrit cet ouvrage avec Jacques Cantier, Pierre-Frédéric Charpentier, Manon Pignot et Bénédicte Vergez-Chaignon.