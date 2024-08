Locke & Key Intégrale Tome 2 : Master édition

Initiée en 2015, la Master Edition de Locke & Key et son design de couverture soigné, propose de retrouver l'intégrale de la saga de Joe Hill et Gabriel Rodriguez en 4 volumes. Ce Volume 2 comprend " La Couronne des Ombres " et " Les Clés du royaume ", les épisodes 3 et 4 de la saga. Cette réédition de la Master Edition bénéficie d'une fabrication repensée, modernisée et des mêmes soins apportés aux intégrales initiées en 2023 par HiComics, et dont Tortues Ninja et Rick & Morty se sont déjà vues gratifier, à savoir : un nouveau format Intégra, avec en couverture des effets de gaufrage sur 2 niveaux et un vernis sélectif. Pour la toute première fois, cette Master Edition se verra gratifiée d'un quatrième volume, qui intègrera les épisodes " L'Age d'or " et " Une vie de chien ".