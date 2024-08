Dans ce roman fantasy de moeurs d'Allison Saft, autrice best-seller de La Chasseuse et l'Alchimiste, une couturière aux talents magiques engagée pour un mariage royal se retrouve mêlée à un scandale lorsqu'un chroniqueur mondain attire l'attention sur l'indéniable alchimie entre elle et le marié. Jamais Niamh ne s'est autorisée à rêver en grand. La magie dans son sang qui lui permet d'imprégner d'émotions et de souvenirs l'étoffe de ses créations est aussi celle qui finira par la tuer. Déterminée à consacrer le peu de temps qu'il lui reste à assurer une vie meilleure à sa famille, Niamh saute sur l'occasion de confectionner la garde-robe d'un mariage royal dans le royaume voisin d'Avaland. Mais Avaland est loin d'être le conte de fées qu'elle imaginait. Tandis que de jeunes nobles enchaînent bals et élégantes garden parties, la classe ouvrière se révolte. Le marié lui-même, Kit, semble être un jeune homme irritable et agressif. Pourtant, une amitié improbable se tisse entre eux, et prend bientôt une tournure plus romantique... jusqu'à ce qu'un chroniqueur anonyme perce leur secret, et exige de Niamh qu'elle l'aide à dévoiler les secrets de la famille royale en échange de son silence. La corruption au coeur d'Avaland est profonde, mais l'exposer pourrait mettre en péril un avenir inespéré et un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible. Transportant les lecteurs dans un monde fantastique inspiré de la Régence anglaise, Un si fragile enchantement est une histoire d'amour intemporelle, tissée d'intrigues et de personnages mémorables. Edition collector contenant QR code avec tutoriel de broderie. Vendu sans matériel et fil à broder.