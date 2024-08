Agenda de la nature au jardin. Edition 2025

Le compagnon quotidien des observations et des actions nature à réaliser au jardin toute l'année ! Le compagnon indispensable pour s'immerger jour après jour dans la nature, au plus près de la maison, dans le jardin ou le parc du quartier, à travers des conseils quotidiens et une ambiance graphique nature. Il plaira à tous ceux qui veulent se mettre au vert tout en ayant un usage pratique de cet agenda pour noter leurs rendez-vous.