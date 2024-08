Le dragon sous le croissant de lune Tome 2

"Je me battrai contre eux !! " Ryünosuke Tsukishima, 16 ans, vit dans une ville ou flotte le parfum de la marée. Face au harcèlement toujours plus intense qu'il subit, tout ce qu'il a trouve à faire est de laisser couler ses larmes et de se confondre en excuses. Il choisit d'exposer ses tourments à son sensei de karaté, Bonsetsu Nishida. Ce dernier décide donc d'emmener Ryünosuke en camp d'entraînement intensif pendant deux semaines et de lui apprendre quelques-unes de ses techniques secrètes !!! Gûtarô, l'assistant, se joint à eux et le trio part s'isoler dans les montagnes. Mais quels défis vont-ils y rencontrer...? Un cour pur finit toujours par vaincre, alors Ryûnosuke continue d'avancer dans son apprentissage avec passion ! Impossible de se lasser de ce récit mêlant histoires de jeunesse et arts martiaux, à la fois classique et surprenant, illustré par Kenichirô Nagao !