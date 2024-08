Valhalla bunker Tome 1

Le retour d'une saga intersidérale ! Une petite dizaine d'années après la destruction du Valhalla Hotel et la mort de Frau Vinkler, les nazis sont de retour. Le coach Malone, fraîchement libéré de prison, retrouve El Loco et sa bande. Tous ont beaucoup changé depuis le dernier épisode, certains de manière spectaculaire ! Dans cette nouvelle trilogie, nous quittons le soleil du Nouveau-Mexique pour nous retrouver quelque part en Alaska, dans un bled paumé : Cold Peak Harbor. Les nazis semblent y avoir installé leur base secrète dans une mine désaffectée. Leur nouveau Führer n'est autre que Tausend, la fille de Frau Vinkler qui, elle aussi, a bien changé ! La base nazie, aussi surnommée le Valhalla Bunker, deviendra le théâtre de ce nouvel affrontement. Tausend voit grand et s'en donne les moyens mais ses projets seront parasités par la soif de vengeance de Lemmy, que l'on découvrira beaucoup moins naïf ! Comme il se doit, tout ceci nous mènera au chaos et à la destruction ! Un second cycle haut en couleur au graphisme explosif pour partir à la rencontre de nouveaux personnages tous plus tarés les uns que les autres !