Réussir son stage infirmier en pédiatrie et néonatalogie. Pathologies, conduites à tenir, pharmacologie, fiches techniques de soins, 3e édition

Toutes les connaissances pour préparer son stage en pédiatrie et néonatalogie, et le réussir. Ce livre de poche, véritable outil pratique de terrain, a été conçu pour aider l'étudiant en soins infirmiers à préparer son stage en pédiatrie et en néonataologie et à le réussir. Il présente les différents services consacrés aux enfants, les situations de soins les plus fréquentes, les actes infirmiers spécifiques, les compétences pouvant être validées durant ce stage. Il propose également des repères sémiologiques et les pathologies les plus fréquemment rencontrées en pédiatrie et néonatalogie, avec, pour chacune, les soins infirmiers qui en découlent et la pharmacologie adéquate. Des fiches repères de soins viennent apporter tous les savoirs procéduraux à maîtriser auprès d'enfants, nourrissons et nouveau-nés.