Méga guide Pharmaco-infirmier. L'indispensable pour l'administration et la surveillance du traitement, 3e édition

Le Méga Guide Pharmaco Infirmier est à la fois un outil clair et didactique pour se former à la pharmacologie et à la thérapeutique et un manuel de terrain incontournable dans l'exercice professionnel quotidien. L'ouvrage couvre pour une quinzaine de spécialités médicales les classes médicamenteuses utilisées et les différents rôles de l'infirmier. Tous les médicaments sont présentés sous forme de fiches synthétiques comprenant chacune des recommandations de ' pratique clinique pour l'infirmier ' (conduite du traitement surveillance modalités d'administration et conseils aux patients/à la famille). Cette 3e édition propose une mise à jour complète afin de fournir aux étudiants en IFSI ainsi qu'aux professionnels en soins infirmiers toutes les informations indispensables à la bonne administration des médicaments et à la surveillance des traitements. Précis et complet cet ouvrage est structuré en sept parties : 1. Généralités sur les médicaments 2. Rappels de pharmacologie 3. Médicaments et populations particulières 4. Pratiques infirmières 5. Education thérapeutique 6. Calcul de doses et de débits 7. Médicaments par classe pharmaco-thérapeutique Coordonné par un spécialiste du médicament et de ses effets l'ouvrage est rédigé par quinze médecins spécialistes pour les classes médicamenteuses et par deux cadres infirmières pour les parties en lien avec la pratique infirmière. Laurent Chouchana pharmacologue est responsable du Centre Régional de Pharmacovigilance et d'information sur le médicament à l'hôpital Cochin à Paris. Il participe également à l'enseignement de la pharmacologie au sein de la faculté de médecine de l'Université Paris Cité et au sein de différentes formations universitaires.