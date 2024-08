Les chevaliers des Highlands Tome 12 : Le Spectre

Joan Comyn a prêté allégeance à Robert de Bruce le jour où les Anglais ont torturé sa mère sous ses yeux. Aujourd'hui, la mystérieuse beauté soutire leurs secrets à ses ennemis en se glissant dans leur coeur et dans leur lit. Elle est devenue le Spectre, le traître le plus recherché d'Angleterre. Alex Seton est déterminé à découvrir son identité. Quand ses soupçons deviennent des preuves, Joan doit tout faire pour l'empêcher de révéler l'objet de sa mission. Alors que la guerre se rapproche, Alex devra choisir entre l'honneur et l'amour.