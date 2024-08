Qui suis-je ?

J'ai deux yeux, deux oreilles, un nez, une bouche. Les chats aussi ont deux yeux, deux oreilles, un nez, une bouche. Est-ce que je suis un chat ? Et si je mets un masque, un masque de loup, un masque de fou. Devinez qui je suis ! Et si plus tard, j'ai une barbe, des rides au coin des yeux, que je marcheà petits pas, est-ce que je serai toujours moi ? Un livre à rabats pour créer la surprise, prolonger l'interrogation, et s'en amuser !